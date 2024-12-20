سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة للاحتلال

وكالات

أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع صهيونية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء مدينة غزة.

كان مصدر قيادي في كتائب القسام، إن عملية أمنية معقدة نُفّذت بمخيم جباليا "فجّر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية"، وأشار إلى أن العملية "أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وكشفت القسام عن تفاصيل العملية المعقدة والنوعية التي قام بها أحد مقاتليها في مخيم جباليا، وذكرت أن "مجاهدا قساميا تمكن من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع".

وأشارت الكتائب إلى أنه بعد ساعة من ذلك "تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".