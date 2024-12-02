سي إن إن: بايدن يعفو عن ابنه هانتر دون الرجوع لوزارة العدل

القاهرة- مصراوي

كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منح العفو لابنه هانتر بايدن دون الرجوع إلى مكتب محامي العفو بوزارة العدل، المسؤول عن معالجة طلبات العفو وتقديم المشورة للرئيس.

وعلى الرغم من أن بايدن اعتمد على هذا المكتب في جميع أعمال الرأفة السابقة، إلا أن هذه الخطوة تمثل استثناءً. بالمقابل، كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتجاوز هذا المكتب بشكل منتظم خلال فترة رئاسته الأولى عند منحه العفو، وفقا لما نشرته سي إن إن.

قرار العفو عن هانتر حسب الموقع الأمريكي، يأتي ضمن صلاحيات الرئيس التنفيذية، لكنه أثار جدلًا خاصة بعد أن صرح بايدن سابقًا بأنه لن يعفو عن ابنه. هانتر بايدن كان قد أُدين بتهم تتعلق بشراء سلاح وضرائب في قضيتين منفصلتين.

يُذكر أن مكتب محامي العفو يلعب دورًا رئيسيًا في تقديم التوصيات حول العفو وتخفيف الأحكام، وربما رأى المكتب أن هانتر بايدن غير مؤهل للعفو نظرًا لأنه لم يُحكم عليه في قضيتي السلاح أو الضرائب، وفقًا لمصادر مطلعة.

ومنذ توليه الرئاسة، أصدر بايدن أقل من 30 عفوًا فرديًا، وكان من أبرزها العفو عن الجرائم الفيدرالية المتعلقة بحيازة الماريجوانا البسيطة. كما خفف الأحكام الصادرة بحق أكثر من 100 شخص.

وتعرض ترامب لانتقادات خلال رئاسته لاختياره تجاوز مكتب العفو في معظم حالات الرأفة، حيث أصدر أكثر من 200 عفو وتخفيف للأحكام، غالبيتها دون توصية المكتب، وفقًا لمراسل الأحكام الفيدرالي.