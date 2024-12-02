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سارة نتنياهو تثير قضية الأسرى خلال لقائها مع ترامب في منتجعه

09:23 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

سارة نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تناول العشاء، مساء الأحد، مع سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأضافت أن مارغو مارتن نائبة المتحدث باسم ترامب نشرت على موقع "إكس" صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترامب.

وتوجد سارة نتنياهو في ميامي أسابيع عدة لزيارة ابنها يائير الذي يعيش في فلوريدا منذ أكثر من عام، ويبدو أن رحلتها ستبقيها خارج البلاد خلال بداية شهادة رئيس الوزراء المقررة في محاكمته الجنائية بتهم الفساد.

ومن جانبها، قالت سارة نتنياهو في منشور على إنستجرام، باللغتين الإنجليزية والعبرية إنها أثارت خلال اللقاء مع ترامب قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضافت: "خلال الاجتماع، الذي كان دافئاً وودوداً، ناقشنا كثيراً من الموضوعات، بما في ذلك الصداقة الراسخة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية الاستمرار في رعاية الرابطة الفريدة بين بلدينا".

ووقعت سارة نتنياهو في بعض المشاكل مع عائلات الاسرى في سبتمبر الماضي، وقد أزعجت بعض العائلات خلال اجتماع معهم من خلال انتقاد "المظاهرات" ضد حكومة زوجها، وزعمت أنه «"يفعل كل ما بوسعه" من أجل عودة أحبائهم.

وفي الشهر نفسه، أظهرت تسجيلات مسرَّبة من اجتماع مع عائلات الأسرى نشرتها "القناة 12" أنها أخبرت قريب أسير كان في مهرجان موسيقي بالقرب من غزة في 7 أكتوبر أن الحكومة لم تكن على علم به، ومن ثمَّ فهي ليست مسؤولة عنه.

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