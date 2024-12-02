الخارجية: استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير مقبول

القاهرة- مصراوي

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، بنائب وزير خارجية استراليا تيم واتس، وذلك على هامش مشاركة الأخير في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

تناول اللقاء مُختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب. وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشار وزير الخارجية إلى وجود آفاق عديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال، لاسيما في قطاعات التعدين والهيدروجين الأخضر والزراعة والطاقة وغيرها من القطاعات التي تحتل أولوية متقدمة لدى الجانب المصري.

وحول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تبادل وزير الخارجية الرؤي والتقييمات مع المسؤول الأسترالي حيال آخر مستجدات الأزمة الراهنة في غزة.

كما شدد وزير الخارجية، على أن مصر تؤكد على الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مشيراً إلى أن استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير مقبول، ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الأزمة.