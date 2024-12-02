لأول مرة منذ الهدنة.. حزب الله يستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي بصاروخين

القاهرة- مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، استهداف موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وتابع حزب الله اللبناني في بيان له: "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس سقطتا في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد واصل خرق اتفاق إطلاق النار عبر شنّ غارات جنوب لبنان والتحليق المتقطع فوق عدد من البلدات اللبنانية.

كما شنَّت طائرة مسيَّرة إسرائيلية اليوم غارة بصاروخين على دراجة نارية في جديدة مرجعيون (جنوب لبنان) قرب محطة تحويل الكهرباء، ما أدى إلى سقوط ضحية.

كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الجيش اللبناني، إذ صدر بيان عن قيادة الجيش اللبناني جاء فيه: "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة".