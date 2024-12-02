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وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من معبر رفح من الجانب الفلسطيني

04:47 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج: نؤكد ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لإسرائيل من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومحور فيلادلفيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش المؤتمر الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأضاف أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح ضرورة ملحة.

وشدد على أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن ولا الاستقرار لإسرائيل ولا لأى دولة أخرى.

بدر عبد العاطي انسحاب إسرائيل من معبر رفح معبر رفح محور فيلادلفيا
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