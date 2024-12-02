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بسبب قضية فساد أخلاقي.. التحقيق مع ضابطين إسرائيليين مقربين من بن غفير

11:08 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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(مصراوي)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ضابطين كبيرين مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في قضية فساد أخلاقي.

وعلق الوزير اليميني المتطرف، على القرار بأنه محاولة انقلاب على جهاز الشرطة.

ويواجه بن غفير اتهامات باتباع سياسات متطرفة وتوجيه جهاز الأمن وفق مصالحه الشخصية.

وكان بن غفير، قد صرح أنه سيتم مصادرة مكبرات الصوت في المساجد بذريعة أنها تسبب إزعاج للمستوطنين.

إيتمار بن غفير التحقيق مع ضابطين إسرائيليين الشرطة الإسرائيلية قضية فساد أخلاقي
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