"المشرحة ممتلئة".. عشرات القتلى إثر اشتباكات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

وكالات

لقي عشرات الأشخاص حتفهم، مساء الأحد، إثر اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا، وفق لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي: "هناك نحو 100 قتيل، والجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات، المشرحة ممتلئة".

من جهته أفاد طبيب آخر، أن "هناك عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.

وقال شاهد عيان لفرانس برس طالبا إغفال اسمه: "كل شيء انطلق من تحد لقرار الحكم، ثم غزا مشجعون الملعب".