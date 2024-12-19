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الرئيس الإندونيسي يشكر السيسي على استضافة قمة الثمانية

12:28 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس الإندونيسي

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وكالات

توجه الرئيس الإندونيسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة أعمال قمة مجموعة الثمانية الحالية للمنظمة.

وأضاف الرئيس الإندونيسي، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، أن حجم تجارة دول مجموعة الدول الثماني بلغ 4.8 مليار دولار العام الماضي.

وتابع "نستهدف زيادة عدد دول مجموعة الدول الثماني إلى 20 عضوا بحلول 2050"، موضحًا أن منظمة الثماني النامية تركز على جنوب العالم وعلينا مناصرة قيمنا تحت مظلة القانون الدولي.

الرئيس الإندونيسي السيسي قمة مجموعة الثمانية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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