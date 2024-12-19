لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لقاء تركي إيراني لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بفلسطين ولبنان وسوريا

11:25 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

تركيا-وإيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان على هامش اجتماع وزاري لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية التي ستنعقد اليوم بالقاهرة، لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي وفيدان يؤكدان ضرورة تضامن الدول الإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية أمن المنطقة.

و تستضيف مصر، اليوم الخميس، القمة الـ11 لمنظمة "الدول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي، وسيحضر القمة كل من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا، فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القمة بدعوة مصرية.

تركيا وايران الاعتداءات الإسرائيلية بفلسطين وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي هاكان فيدان منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟