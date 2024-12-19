لقاء تركي إيراني لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بفلسطين ولبنان وسوريا

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان على هامش اجتماع وزاري لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية التي ستنعقد اليوم بالقاهرة، لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولبنان وسوريا.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي وفيدان يؤكدان ضرورة تضامن الدول الإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية أمن المنطقة.

و تستضيف مصر، اليوم الخميس، القمة الـ11 لمنظمة "الدول الثماني النامية" للتعاون الاقتصادي، وسيحضر القمة كل من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا، فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القمة بدعوة مصرية.