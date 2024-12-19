ترامب يقترح مجددا جعل كندا الولاية الأمريكية "رقم 51"
وكالات
اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مجددا أن تكون كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال "فكرة عظيمة".
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "Truth Social": "لا أحد يستطيع أن يجيب على السؤال، لماذا ندعم كندا بما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي سنويا؟.. هذا غير منطقي!"، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف: "يريد العديد من الكنديين أن تصبح كندا الولاية رقم 51.. وهذا من شأنه أن يوفر عليهم كثيرا من الضرائب والحماية العسكرية"، قائلا: "أعتقد أن هذه الفكرة عظيمة.. الولاية رقم 51".
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