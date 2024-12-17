بسبب التعاون مع روسيا.. كوريا الجنوبية تكشف عن عقوبات جديدة على الجارة الشمالية

(وكالات)



أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 11 فردًا و15 كيانًا قانونيًا في كوريا الشمالية، بدعوى تورطهم في دعم "التعاون العسكري غير القانوني" بين روسيا وكوريا الشمالية أو المساهمة في برنامج بيونج يانج الصاروخي النووي.



وجاء هذا الإعلان في بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الذي أشار إلى أن العقوبات تأتي استجابةً لبيان مشترك أصدره وزراء خارجية عدد من الدول الغربية.

وأدان البيان بشدة التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يانج، مؤكدًا خطورة هذا التحالف على الأمن الإقليمي والدولي.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وكندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، قد نددوا بهذا التعاون واصفين إياه بأنه تهديد للاستقرار العالمي.

ورغم النفي الروسي المتكرر لاتهامات التعاون العسكري مع كوريا الشمالية، أكدت سيول أن العقوبات تستهدف شخصيات بارزة، بينها جنرالات الجيش الشعبي الكوري كيم يونج بوك وشين جيوم تشول، إضافة إلى مهندس الصواريخ لي سونج جين، والضابط لي بونج تشون.

كما شملت العقوبات كيانات وشركات متورطة، من بينها "تايمر بانك" و"باريسك" و"فيروس"، بزعم تقديمها دعماً مالياً ولوجستياً لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي النووي.

وتدخل العقوبات حيز التنفيذ في 19 ديسمبرالجاري، وستلزم الأفراد والمؤسسات في كوريا الجنوبية بالحصول على إذن مسبق لإجراء أي معاملات مالية مع الأطراف المدرجة في القائمة السوداء.