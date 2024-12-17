وزير الداخلية اللبناني يكشف آخر تحركات بثينة شعبان مستشارة الأسد

وكالات

كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، معلومة مهمة عن المستشارة الإعلامية للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال وزير الداخلية اللبناني، خلال حديثه لـ"العربية"، أمس الاثنين، إن بثينة شعبان دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية وسافرت من مطار بيروت.

وأضاف "هناك مسؤولون سوريون دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ونقوم بملاحقتهم".

يأتي ذلك فيما أكدت جهات رسمية لبنانية أمس لـ"العربية.نت" أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مسؤولين لبنانيين، بينهم سياسيون وأمنيون، انتهت في الساعات الأخيرة، وخلصت إلى السماح بإدخال عائلات سورية إلى لبنان عن طريق معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان.

يذكر أن الأسد كان هرب من سوريا في الثامن من ديسمبر لتعلن الفصائل في اليوم عينه سقوط النظام، عقب التقدم السريع الذي حققته "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها، وسيطرتها على أغلب المدن الكبرى في البلاد من حلب إلى حماة وحمص، وتقدمها نحو دمشق.