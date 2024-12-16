شولتس يطالب ببقاء ألمانيا في طليعة الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا

برلين- (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته في أن تظل ألمانيا في طليعة الدول الأوروبية التي تقدم الدعم لأوكرانيا.

وخلال تبريره لطلب الثقة في حكومته، قال شولتس في البرلمان الألماني اليوم الاثنين:" ألمانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا، وأريد أن يبقى الوضع على هذا النحو"، مشيرا إلى أن الحرب تشغل المواطنين قبل الانتخابات المقبلة.

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا تُعتبر شريكًا يمكن الاعتماد عليه، مشددًا على أن الحكومة لن تقوم بأي خطوة تعرض أمن البلاد للخطر.

وأضاف شولتس في هذا الصدد: "لهذا السبب لا نقوم بتوريد صواريخ كروز، وهي أسلحة بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى عمق روسيا. وبالتأكيد لن نقوم بإرسال جنود ألمان إلى هذه الحرب. ليس في عهدي كمستشار".

وأوضح شولتس أن الهدف من الدعم هو العمل على حماية سيادة أوكرانيا، وقال إن سيادة أوكرانيا "ستظل قائمة"، واستطرد:"ونريد أن يتوقف القتال أخيرًا".