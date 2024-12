إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في أيرلندا

بي بي سي

تعتزم إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن، إثر قرار أيرلندا الأسبوع الماضي بدعم عريضة في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن بسبب ما اعتبره "سياسات متطرفة مناهضة لإسرائيل، تنتهجها الحكومة الأيرلندية".

وأضاف ساعر أن جمهورية أيرلندا تجاوزت "كل الخطوط الحمراء".

وأشار في بيانه إلى القرار الإسرائيلي السابق باستدعاء سفيرتهم في دبلن دانا إيرليتش، بعد قرار أيرلندا "الأحادي"، بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وتابع أن قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية، جاء بعد إعلان أيرلندا دعمها للقضية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التي تتهمها بـ "الإبادة الجماعية".

وصرح ساعر بأن "الأفعال والخطاب المعادي للسامية الذي تنتهجه إيرلندا ضد إسرائيل ينبع من تقويض شرعية الدولة اليهودية إلى جانب المعايير المزدوجة".

وأضاف أن إسرائيل "ستستثمر مواردها في بناء علاقات مع دول أخرى، وفق أولويات تأخذ في الاعتبار أيضاً مواقف وأفعال هذه الدول تجاه إسرائيل".

"أيرلندا مؤيدة للسلام"

علق رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، على قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في أيرلندا. وقال إن القرار "مؤسف للغاية".

ورفض اعتبار أيرلندا معادية لإسرائيل.

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024