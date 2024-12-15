حاكم إقليم مايوت الفرنسي: عدد قتلى الإعصار تشيدو يبلغ "عدة مئات "

(أ ب)

قال أكبر مسؤول حكومي في إقليم مايوت الفرنسي لقناة تلفزيونية محلية اليوم الأحد إن عدد القتلى جراء الإعصار تشيدو بلغ "عدة مئات"، وربما يقترب من ألف شخص.

وقال حاكم مايوت فرانسوا كزافييه بيوفيل لقناة "مايوت لا إيري" التلفزيونية "أعتقد أن هناك مئات القتلى، ربما سنقترب من ألف، حتى آلاف.. نظرا لعنف هذا الحدث".

وقال إنه "من الصعب للغاية" الحصول على رقم دقيق الآن بعد أن ضرب الإعصار الاستوائي العنيف الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي أمس السبت، مما تسبب في دمار واسع النطاق.

كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أكدت مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 250 آخرين في جزيرة مايوت في وقت سابق اليوم الأحد، لكنها قالت إنه من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة بشكل كبير.

يذكر أن مايوت التي تقع في جنوب شرق المحيط الهندي قبالة سواحل أفريقيا هي أفقر جزيرة فرنسية وأفقر منطقة في الاتحاد الأوروبي. وقال بيوفيل إن الدمار الأسوأ وقع في الأحياء الفقيرة ذات الأكواخ المعدنية والمباني غير الرسمية التي تنتشر في معظم أنحاء جزيرة مايوت.

واجتاح الإعصار تشيدو جنوب شرق المحيط الهندي يومي الجمعة والسبت، وضرب أيضا جزيرتي جزر القمر ومدغشقر القريبتين. وقد وصل الآن إلى اليابسة في موزمبيق.