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المبعوث الأممي إلى سوريا يتحدث عن الآمال والتحديات لدى وصوله إلى دمشق

05:34 م الأحد 15 ديسمبر 2024

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جاير بيدرسن

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(د ب أ)

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جاير بيدرسن خلال زيارة إلى دمشق اليوم الأحد إن سوريا تواجه العديد من التحديات، إلى جانب ما يحدوها من آمال في المستقبل.

وأضاف بيدرسن أن التغييرات التي جلبتها الإطاحة ببشار الأسد كانت "هائلة"، واصفا المهام التي تواجه البلاد بأنها عملية سياسية تشمل جميع السوريين، وإعادة البناء الاقتصادي، وإنهاء العقوبات الدولية، والدعم الإنساني الفوري للأشخاص في سوريا والمنفيين الذين يسعون إلى العودة.

وأوضح بيدرسن أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وضمان "القانون والنظام"، مشيرا إلى أن هذا يشمل الكشف عن جرائم عائلة الأسد التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عاما ومنع أبناء الشعب من الانتقام.

سوريا جاير بيدرسن دمشق الأمم المتحدة بشار الأسد
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