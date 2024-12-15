صحيفة عبرية: نهاية الحرب على غزة تقترب مع تسلم ترامب للسلطة

(وكالات)



ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى، مشاورات حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة.



وجاءت المشاورات وسط حديث متزايد عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.



وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية قوله، إن "نهاية الحرب على غزة تقترب، لكن ليس قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه"، مشيرًا إلى تقدم في صفقة تبادل الأسرى.



وبحسب التقارير، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واستمرارًا مع إدارة ترامب التي ستتولى في يناير 2025.



ومن المقرر بحسب ما ذكرت الصحيفة، أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق إنسانية و تتضمن إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 7 أسابيع.