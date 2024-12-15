بلينكن يعلن عن تواصل أمريكي "مباشر" مع هيئة تحرير الشام

(بي بي سي)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام، التي تسيطر حاليًا على سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد"، رغم أن واشنطن تصنفها حتى الآن كمنظمة إرهابية.

وكان بلينكن قد صرح بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة جنوب الأردن حضرها وزراء 8 دول عربية إضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا في المستقبل.

وأوضح أن الاتصال مع الهيئة كان جزءًا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية. مضيفًا: "ضغطنا على كل من كان على اتصال بنا بشأن أهمية المساعدة في العثور على أوستن تايس وإعادته إلى الوطن".