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رئيسة وزراء إيطاليا تمنح الجنسية لرئيس الأرجنتين في روما

01:20 م السبت 14 ديسمبر 2024

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

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روما- (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية(أنسا) أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني منحت الجنسية الإيطالية للرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أثناء زيارته إلى روما.

واستقبلت ميلوني رئيس الأرجنتين الليبرالي المتطرف في قصر كيجي، في روما،مساء أمس الجمعة وهو مقر الحكومة الإيطالية.

ويزور ميلي روما لحضور مهرجان يستضيفه حزب أخوة إيطاليا اليميني، الذي تنتمي إليه ميلوني.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب المعارضة اليسارية في البلاد، حيث اتهم مشرعون ميلوني بالتصرف بناء على نزوة، بينما حرمت أطفال المهاجرين المولودين في إيطاليا من الجنسية.


جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا روما
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