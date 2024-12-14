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السفارة التركية تستأنف عملها في دمشق

10:18 ص السبت 14 ديسمبر 2024

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

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وكالات
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من اليوم السبت.

وأعلن وزير الخارجية التركي، أنه كلّف برهان كور أغلو، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، وأنه توجه مع فريقه الجمعة إلى العاصمة السورية.

وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا قال فيدان: أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية من دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران).

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق برهان كور أغلو
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