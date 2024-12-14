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سوليفان: صفقة غزة قريبة وواشنطن مصممة على منع السلاح النووي الإيراني

03:36 ص السبت 14 ديسمبر 2024

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفا

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وكالات


أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أن بلاده تقترب من التوصل إلى صفقة في غزة، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد سوليفان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان ألا تحصل إيران على السلاح النووي"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تحقيق طهران أهدافها النووية.

تصريحات سوليفان جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات بالشرق الأوسط، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية.

مستشار الأمن القومي الأمريكي إيران تحت المجهر قريبون من صفقة بشأن غزة
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