الجيش الإسرائيلي يبث مشاهد لتنفيذ غارات في سوريا

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية، وأحدث تلك الغارات غارتان شنهما الطيران الإسرائيلي أمس على محيط دمشق.

وإثر سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اتفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا التي تفصل بين الجزء الذي احتلته إسرائيل من مرتفعات الجولان وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.