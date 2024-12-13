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المجلس العسكري في النيجر يعلق بث "بي بي سي" ويتهمها بـ "نشر أخبار كاذبة"

10:06 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

بي بي سي

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نيامي- (أ ب)

علق المجلس العسكري الحاكم في النيجر بث شبكة "بي بي سي" لمدة ثلاثة أشهر بسبب تغطيتها لهجوم متطرف قتل فيه العشرات من الجنود والمدنيين النيجرين، بحسب ما أفادت السلطات يوم الخميس.

وقال وزير الاتصالات راليوا سيدي محمد، في رسائل إلى محطات الإذاعة التي تعيد بث برامج "بي بي سي": "تبث بي بي سي معلومات كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار السلم الاجتماعي وتقويض معنويات القوات". وطالب محمد المحطات بإيقاف برامج بي بي سي بشكل فوري.

وقالت "بي بي سي" إنها لن تعقب على تعليق بثها.

يشار إلى أن برامج "بي بي سي" الشهيرة، بما في ذلك تلك التي تعرض بلغة الهوسا - اللغة الأكثر تحدثا في النيجر - يجري بثها في البلد الأفريقي عبر شركاء إذاعيين محليين للوصول إلى جمهور واسع في المنطقة.

وكانت الشبكة البريطانية قد ذكرت على موقعها الإلكتروني بلغة الهوسا يوم الأربعاء أن مسلحين قتلوا أكثر من 90 جنديا نيجريا وأكثر من 40 مدنيا في قريتين قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

النيجر راليوا سيدي محمد
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