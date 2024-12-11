لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد إصابته بنزيف في المخ.. أطباء يؤكدون تحسن حالة الرئيس البرازيلي

09:22 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ريو دي جانيرو - (أ ب)

قال أطباء، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مازال في العناية المركزة في أحد مستشفيات ساو باولو لكن حالته تتحسن.

وخضع دا سيلفا البالغ من العمر 79 عاما لعملية جراحية غير مخطط لها بسبب نزيف في المخ في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، بعد معاناته من مضاعفات ناجمة عن سقوطه في منزله في أكتوبر.

وقال أطباء للصحفيين بعد العملية الجراحية إن لولا سيبقى في العناية المركزة لمدة 48 ساعة.

ووصف أطباء من مستشفى سيريور- ليبانيس، اليوم الأربعاء، حالة لولا بأنها "تحسنت بشكل جيد في فترة ما بعد الجراحة مباشرة، دون حدوث أي مضاعفات".

وأوضح الأطباء أن لولا "واع، ومدرك، ويتحدث، وقد أمضى الليل بشكل جيد"، مضيفين أن لولا ما زال متصلا بأنبوب جراحي بينما ينتظر إجراء مزيد من الفحوصات الروتينية.

وكان الأطباء قد أكدوا، أمس، أن الجراحة لن تسبب أي آثار جانبية، وأنه من المتوقع أن يعود داسيلفا إلى العاصمة برازيليا في بداية الأسبوع القادم، وأضافوا أنه حتى ذلك الحين، لن يتمكن من ممارسة مهامه.

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي نزيف في المخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس وزراء سوريا: خزينة الدولة خالية من الدولارات

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة