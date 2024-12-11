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مدبولي: سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام رغم التحديات الإقليمية

03:47 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة الغرف الفندقية وتحسين تجربة السائح في مصر.

وأضاف "مدبولي"، أنه بالرغم من الأزمة الإقليمية فإننا سنتجاوز الـ15 مليون سائح هذا العام، والعام الماضي حققنا 15 مليون زائر.

وأوضح رئيس الحكومة، أن مصر تسير بشكل جيد في مجال السياحة، والأرقام ستكون أفضل من هذا الشكل، ويتم التركيز على السياحة العلاجية، وتم الاتفاق على إنشاء مجلس وطني متخصص في هذا الموضوع، لزيادة العائد من هذا النوع من السياحة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة الغرف الفندقية
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