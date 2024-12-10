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ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)

11:18 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سجين الحفرة

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القاهرة- مصراوي:

فور سقوط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، ومع اقتحام السوريين للسجون للإفراج عن المعتقلين، تداول رواد مواقع التواصل لقطات مصورة لاقت رواجا كبيرا، تظهر الوحشية التي تعامل بها المعتقلين.

بين هذه اللقطات، صورة تداولتها حسابات سورية وعربية بشكل واسع تظهر رجلًا تبدو عليه ملامح الدهشة والفزع داخل حفرة ضيقة، وقالت إنها لمعتقل سوري في سجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ البشري"، مرعوب ولا يصدق ما يحدث عندما تمكنوا من الوصول له لتحريره.

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ومع رواج الصورة، بدأ سوريون ومواقع إخبارية منها فريق CNN في التحقق من حقيقتها. وسرعان ما اكتشفت حقيقة الصورة المفبركة. وهاجم البعض مروجي اللقطة، ووصفوهم بـ"الحمقي".

وتكشف عملية البحث العكسي عن الصورة عبر بحث جوجل، أن اللقطة مأخوذة من مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي تحاكي رجلا يخرج من حفرة ومعه عنكبوت ضخ. ونشر هذا الفيديو للمرة الأولى في حساب عبر تيك توك، قبل 5 أيام من سقوط نظام الأسد.

@sanzaruu No sir, I don't like it #fyp #creepytok #crawlspace #ai ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

في الفيديو، ظهر الرجل وهو يخرج بهلع من الحفرة قبل أن يسبقه عنكبوت ضخم.

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