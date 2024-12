ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)

القاهرة- مصراوي:

فور سقوط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، ومع اقتحام السوريين للسجون للإفراج عن المعتقلين، تداول رواد مواقع التواصل لقطات مصورة لاقت رواجا كبيرا، تظهر الوحشية التي تعامل بها المعتقلين.

بين هذه اللقطات، صورة تداولتها حسابات سورية وعربية بشكل واسع تظهر رجلًا تبدو عليه ملامح الدهشة والفزع داخل حفرة ضيقة، وقالت إنها لمعتقل سوري في سجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ البشري"، مرعوب ولا يصدق ما يحدث عندما تمكنوا من الوصول له لتحريره.

ومع رواج الصورة، بدأ سوريون ومواقع إخبارية منها فريق CNN في التحقق من حقيقتها. وسرعان ما اكتشفت حقيقة الصورة المفبركة. وهاجم البعض مروجي اللقطة، ووصفوهم بـ"الحمقي".

Right now pro-rebel fools , are passing around an AI video of a guy fishing for crabs.



Claiming it’s a guy being tortured in Sednaya prison. pic.twitter.com/ixNfZblk5D