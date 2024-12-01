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الحوثيون: استهدفنا مدمرة أمريكية و3 سفن تابعة لها في خليج عدن

09:44 م الأحد 01 ديسمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، يحيىسريع، اليوم الأحد، إن الجماعة استهدفت بعملية نوعية مركبة مدمرة أمريكية و3 سفن تابعة لها في خليج عدن.

وتواصل الجماعة اليمنية الموالية لإيران، استهداف السفن التجارية والعسكرية المرتبطة بكل من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.

خليج عدن استهداف سفينة الحوثيون مدمرة أمريكية
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