الحوثيون: استهدفنا مدمرة أمريكية و3 سفن تابعة لها في خليج عدن
09:44 م الأحد 01 ديسمبر 2024
وكالات
قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، يحيىسريع، اليوم الأحد، إن الجماعة استهدفت بعملية نوعية مركبة مدمرة أمريكية و3 سفن تابعة لها في خليج عدن.
وتواصل الجماعة اليمنية الموالية لإيران، استهداف السفن التجارية والعسكرية المرتبطة بكل من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.
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