اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة في جورجيا (فيديو)

(وكالات)

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة، في جورجيا، لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب قرار حكومي بتعليق المحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن رجال الشرطة استخدموا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد الحشود، فيما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية على الشرطة.

Elders are also protesting, despite the violence of the Moscow backed government and the risk of mass arrests. The younger protestors are shielding them from the water cannons and rubber bullets. All of Georgia remains defiant. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/MJkQaAIohC