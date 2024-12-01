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اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة في جورجيا (فيديو)

12:24 م الأحد 01 ديسمبر 2024

ارشيفية

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(وكالات)

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة، في جورجيا، لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب قرار حكومي بتعليق المحادثات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وسائل إعلام جورجية أن رجال الشرطة استخدموا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد الحشود، فيما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية على الشرطة.

ولم يتمكن رجال الشرطة، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي من دفع المتظاهرين بعيدا عن مبنى البرلمان إلا صباح اليوم الأحد.

وأقام المتظاهرون حواجز طرق بالقرب من جامعة تبليسي الحكومية في العاصمة. وتهدد الاشتباكات والأزمة السياسية المتفاقمة بين الحكومة المحافظة القومية والمعارضة الموالية للاتحاد الأوروبي، بتمزيق جورجيا.

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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