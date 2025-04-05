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الصين: لا رابح في حروب التجارة والتعريفات الجمركية

02:39 م السبت 05 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

علقت الحكومة الصينية على قرارات أمريكا بشأن التعريفات الجمركية الآخيرة.

وقالت الحكومة الصينية اليوم السبت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: "لا رابح في حروب التجارة وحروب التعريفات الجمركية".

وأضافت الحكومة الصينية: "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام التعريفات الجمركية كسلاح لقمع اقتصاد الصين والتجارة".

وأكدت الحكومة الصينية أن "التعريفات الجمركية الأمريكية تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوّض نظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد".

وأضافت: "على الولايات المتحدة التوقف عن تقويض حقوق التنمية المشروعة للشعب الصيني".

واختتمت بالقول: "اتخذت الصين، وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الوطنية وتطوير اقتصادها بما يتماشى مع القواعد والأنظمة الدولية".

ودخلت اليوم السبت الخامس من أبريل، رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية الأساسية البالغة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم حيز التنفيذ، في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستثمار المحلي من قبل الشركات الراغبة في تجنب الضرائب على الواردات.

مع بدء تطبيق الرسوم الأساسية، من المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية أعلى على بعض الدول -والتي تحل محل نسبة الـ 10% بدلاً من إضافتها- في 9 أبريل المقبل.

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