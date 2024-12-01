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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:37 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات نابلس، وسلفيت، ورام الله، والخليل، وطولكرم، وجنين.

وأشار إلى أنّ "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغ أكثر من 11 ألفا و900، من الضّفة بما فيها القدس".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير
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