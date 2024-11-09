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البرلمان الإيراني: أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان

10:12 ص السبت 09 نوفمبر 2024

محمد باقر قاليباف

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القاهرة- مصراوي

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان رغم القصف واغتيال قادة حزب الله.

وأضاف أنه على عكس توقعات وحسابات العدو حماس وحزب الله لا يعتمدان على شخص واحد.

وتابع قاليباف: لو أرادت واشنطن حقا أن يتحقق السلام في المنطقة لكان عليها السيطرة على الكيان الصهيوني.

ويوم أمس الجمعة أفاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن موازين القوى تتغير لصالح المقاومة، وأن حزب الله اللبناني تمكن من إعادة بناء قدراته بشكل "إعجازي".

وقال سلامي، في كلمته أمام مجلس خبراء القيادة، إن إسرائيل أخطأت عندما اعتقدت أن إيران لن ترد على عدوانها.

محمد باقر قاليباف البرلمان الإيراني لبنان جنوب لبنان حزب الله حركة حماس
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