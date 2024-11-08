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هيئة الأركان الأمريكية تدعو لوقف إطلاق النار بغزة

10:12 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

غزة

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وكالات

قالت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن رئيس الهيئة بحث مع نظيره الإسرائيلي، في اتصال هاتفي، ضرورة تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الهيئة أن الولايات المتحدة تواصل دعواتها لوقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني في غزة.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قالت إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43 ألفًا و508 شهيدًا و 102 ألف و684 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار غزة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي
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