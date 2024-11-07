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إسرائيل: الكشف عن فضيحة تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو

10:30 م الخميس 07 نوفمبر 2024

نتنياهو

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وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن التحقيقات تجرى بشأن قيام شخصين بارزين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطًا رفيعًا، والتي تم استخراجها من كاميرات مراقبة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "يجري التحقق مما إذا كان الهدف من ذلك هو ممارسة ضغط من خلال هذه المواد"، موضحة أنها ظهرت شكوك حول وجود علاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص الضابط الرفيع وقضية سرقة مواد عسكرية سرية.

من جانبه، نفى ديوان نتنياهو تلك المزاعم، واصفًا إياها بأنها افتراء على رئاسة الوزراء.

نتنياهو كاميرات مراقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية سرقة مواد عسكرية إسرائيل تسريبات جديدة من مكتب نتنياهو
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