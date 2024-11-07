توتر دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل إثر اقتحام موقع ديني فرنسي في القدس

وكالات

شهدت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى القدس توتراً دبلوماسياً بين فرنسا وإسرائيل، إثر دخول أفراد "مسلحين" من الشرطة الإسرائيلية "دون إذن" إلى موقع يضم كنيسة تديرها السلطات الفرنسية.

وأعرب بارو عن استنكاره لهذا "الوضع غير المقبول" ورفض دخول موقع "الإيليونة" في جبل الزيتون.

كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية عنصرين من الدرك الفرنسي في الموقع، وفق ما أفادت به صحافية من وكالة فرانس برس.

وأعلنت الخارجية الفرنسية أن تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول، مؤكدةً أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في باريس.