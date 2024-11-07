الشرطة المكسيكية تعثر على 11 جثة ملقاة على جانب طريق سريع

(أ ب)

عثرت الشرطة في جنوبي المكسيك التي ينتشر بها عنف عصابات المخدرات، على 11 جثة، من بينها جثتان لقاصرين، ملقاة على جانب طريق سريع، حسبما أفاد ممثلو الادعاء في ولاية جيريرو اليوم الخميس.

وثم العثور على الجثث في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعدما تلقت الشرطة معلومة سرية عن شاحنة صغيرة متروكة على الطريق الرئيسي في مدينة شيلباسينجو، عاصمة الولاية. وشهدت المدينة عنف عصابات مخدرات رهيب فيما تتقاتل عصابتان متنافستان على السيطرة على المنطقة.

ولم يحدد ممثلو الادعاء عمر القتيلين القاصرين، لكنهم أشاروا إلى أن هناك جثتي امرأتين بين الـ 11 جثة.

يذكر أنه في بداية شهر أكتوبر تم قتل عمدة المدينة وقطع رأسه بعد أسبوع من توليه المنصب. وتولى أليخاندرو أركوس المنصب في الأول من أكتوبر في شيلباسينجو، وتم العثور على جثته في شاحنة صغيرة وتم وضع رأسه على سقف المركبة.