إصابة 5 من جنود اليونيفيل جنوبي لبنان في هجوم بمسيرة

(مصراوي)

قالت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، اليوم الخميس، إن قافلة تابعة لها كانت تنقل جنودًا عبر صيدا جنوبي لبنان وقع هجوم بمسيرة على مقربة منها.

وأفادت اليونفيل، أن 5 من جنودها تم إصابتهم في الهجوم، مضيفة أنه تم علاجهم بشكل فوري ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان.

وأضافت اليونفيل، أن الجيش اللبناني أكد إصابة 3 من جنوده عند نقطة تفتيش تابعة له قرب موقع الغارة في الجنوب.

وطالبت اليونفيل، جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر، قائلة، إنه يجب حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف.