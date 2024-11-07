البث الإسرائيلية: واشنطن نقلت سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

وكالات



قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة نقلت سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني.

وفي ذات السياق، كانت وزارة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم الخميس، عن التوقيع على صفقة ضخمة لشراء الجيل القادم من طائرات F15، وتشمل الصفقة شراء 25 طائرة متقدمة من إنتاج شركة بوينغ الأميركية.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 5.2 مليار دولار، بحسب ما جاء في بيان صدر عن ما تسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية، وستتم الصفقة بتمويل من المساعدات الأمريكية لإسرائيل، مع خيار مستقبلي لشراء 25 طائرة إضافية.





