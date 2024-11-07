إعلان

البث الإسرائيلية: واشنطن نقلت سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

01:31 م الخميس 07 نوفمبر 2024

هجوم إيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة نقلت سربا من مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني.

وفي ذات السياق، كانت وزارة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم الخميس، عن التوقيع على صفقة ضخمة لشراء الجيل القادم من طائرات F15، وتشمل الصفقة شراء 25 طائرة متقدمة من إنتاج شركة بوينغ الأميركية.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 5.2 مليار دولار، بحسب ما جاء في بيان صدر عن ما تسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية، وستتم الصفقة بتمويل من المساعدات الأمريكية لإسرائيل، مع خيار مستقبلي لشراء 25 طائرة إضافية.


هجوم إيراني الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو يلتقي اليوم رئيس المعارضة يائير لبيد لإحاطة أمنية

إعلان

إعلان

يوم حزين.. وفاة صائدي الدبابات والطائرات بحرب أكتوبر 1973
غرق لنش سياحي في البحر الأحمر.. وإنقاذ 30 أجنبيا ومصريا
طقس الساعات المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 مئوية