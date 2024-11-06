الانتخابات الأمريكية.. الرئيس الصيني يهنّئ ترامب بعد فوزه بالرئاسة

مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينج اتصل بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي ظل الإدارة الأمريكية الحالية، تسود العلاقات بين إدارة الرئيس جو بايدن، وبين الصين توترا كبيرا، خاصة بعد أن وصفها بايدن بـ "العدوانية للغاية" وذلك خلال تسريب صوتي أمام زعماء تحالف "كواد الذي يضم أستراليا والهند واليابان، وذلك بعد أن نسي ميكروفونه مفتوحًا.

تصريحات بايدن يقابلها على الجانب الآخر، امتعاض صيني التي ترى أن الإدارة الديمقراطية المنتهية عملت على تشكيل التحالفات حولها في المنطقة بهدف صدها وتحجيم نفوذها في المنطقة، وهو ما يراه المحلل السياسي المختص في الشأن الصيني، "رونج هوانج"، الذي قال في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إن بكين قد تفضل عودة ترامب مرة أخرى بسبب نقطة وحيدة وهي عدم ميل الرئيس الفائز بتشكيل التحالفات ضدها على عكس الإدارة الحالية التي عملت على تكوين تحالفات عسكرية واقتصادية في منطقة آسيا بهدف احتواء الصين.

وأضاف "رونج"، أن الصين اختبرت ترامب في ولايته السابقة، وشهدت سياسته التي لم يسع فيها لتكوين الأحلاف ضدها بهدف المواجهة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن الحكم ما إذا كان سيستمر بنفس النهج حال فوزه بالانتخابات، خاصة وأن إدارته السابقة قامت بفرض رسوم جمركية شكلت ضغطًا متزايدًا على الصين.