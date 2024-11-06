مساعدون لهاريس يحمّلون بايدن مسؤولية الهزيمة

القاهرة- مصراوي

نقلت صحيفة بوليتيكو عن مساعدين لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قولهم، كان على جو بايدن الانسحاب مبكرا حتى يسمح لنا بإجراء انتخابات تمهيدية تفوز بها هاريس.

وأضاف مساعدي هاريس، قمنا بأفضل حملة انتخابية لكن بايدن السبب الوحيد وراء هزيمة هاريس والديمقراطيين.

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن.

وبذلك يصبح ترامب، وهو الرئيس السابق للولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو ثاني رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.