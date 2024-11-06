ترامب يؤدي رقصة النصر احتفالًا بفوزه في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

القاهرة- مصراوي

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رقصة النصر فور إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبعدما ألقى كلمة أمام أنصاره في ولاية فلوريدا الأمريكية والتي أعلن فيها فوزه، علت أنغام أغنية YMCA لفرقة Village People والتي صدرت عام 1978 والتي اشتهر ترامب بالرقص عليها خلال تجمعاته الانتخابية.



واليوم كما في التجمعات السابقة بدأ ترامب بالرقص محتفلا بفوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.