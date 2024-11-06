نص كلمة ترامب خلال احتفاله بفوزه في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

القاهرة- مصراوي

ألقى دونالد ترامب المرشح الجمهوري، كلمة من مقر حملته الانتخابية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أمام أنصاره لإعلان فوزه المحتمل، والتي بدأها بإعرابه عن شكره للجميع واصفا الانتخابات بأنها "أكبر حدث سياسي في هذا البلد".

وقال ترامب إنه سيسعى إلى النهوض بالبلاد وتحقيق التعافي وإصلاح كل شيء "لأننا صنعنا التاريخ"، على حد تعبيره.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال حملته الانتخابية قال ترامب: "تخطينا عقبات كبيرة لم نتوقع تجاوزها، وأشكر الشعب الأمريكي على هذا النصر السياسي، أشكركم لأنكم انتخبتم الرئيس الـ 47".

وأضاف: "سأحارب من أجلكم بكل قوتي، لن أرتاح حتى أحقق لأمريكا الازدهار والراحة".

FULL SPEECH: Donald J. Trump Delivers Powerful Victory Speech After Winning 2024 Presidential Election & Securing 2nd Term As POTUS 47



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ووصف ترامب فترة ولايته الرئاسية بأنها ستكون "العصر الذهبي لأمريكا. إنه نصر رائع للشعب، سنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأشار ترامب إلى أنه سيحقق فوزا في الولايات المتأرجحة، قائلا "نرسم مسارنا نحو النصر، لدينا الآن ما أفخر به. كان التصويت رائعا وكان هناك شعورا رائعا بالحب مع هذا الشعب الرائع الذي يقف بجانبي".

وتعهد ترامب بأن يجعل الشعب الأمريكي سعداء بانتخابه: "ستقولون أنكم كنتم على صواب بانتخابي. أمريكا قدمت لنا تفويضا رائعا غير مسبوق وعلينا أن نسيطر على مجلس الشيوخ".

ولفت ترامب إلى أن "الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ وسنواصل السيطرة على مجلس النواب".

كما أعرب ترامب عن شكره لزوجته ميلانيا، ووصفها بأنها السيدة الأولى في أمريكا وأن لديها "أفضل الكتب مبيعا في البلاد، لقد قامت بعمل رائع وبكد وأشكر عائلتي كلها".

وأكد أنه سيغير أمريكا إلى شيء استثنائي "هذا أعظم بلد في العالم، وسنجعله الأفضل دائما".

وتطرق ترامب خلال كلمته إلى مشكلة الحدود وقال "علينا أن نغلق الحدود وألا يدخل أي شخص، على أن يعودوا إلينا مرة أخرى بشكل شرعي".

وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية قال ترامب "سنغير الوضع وسنخفض الضرائب مع تحقيق إصلاحات اقتصادية. لدينا شعب، وهذه الحملة كانت تاريخية ولدينا تحالفات متعاونة".

كما تحدث ترامب عن "وقف الحروب" مضيفا رغبته في أن يكون الجيش الأمريكي "قويا" وقال إن "الصين لا تملك ما نملكه".

وأضاف أن "الله أنقذ حياتي لسبب، هذا السبب هو أمريكا".

واختتم ترامب كلمته مشيرا إلى أن "المهمة أمامي ليست سهلة، وسأقدم كل ما أستطيع. هذا شرف عظيم ولن أجعلكم تندمون، ستكون أمريكا أفضل من قبل".