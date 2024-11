نص كلمة ترامب خلال احتفاله بفوزه في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

القاهرة- مصراوي

ألقى دونالد ترامب المرشح الجمهوري، كلمة من مقر حملته الانتخابية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أمام أنصاره لإعلان فوزه المحتمل، والتي بدأها بإعرابه عن شكره للجميع واصفا الانتخابات بأنها "أكبر حدث سياسي في هذا البلد".

وقال ترامب إنه سيسعى إلى النهوض بالبلاد وتحقيق التعافي وإصلاح كل شيء "لأننا صنعنا التاريخ"، على حد تعبيره.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال حملته الانتخابية قال ترامب: "تخطينا عقبات كبيرة لم نتوقع تجاوزها، وأشكر الشعب الأمريكي على هذا النصر السياسي، أشكركم لأنكم انتخبتم الرئيس الـ 47".

وأضاف: "سأحارب من أجلكم بكل قوتي، لن أرتاح حتى أحقق لأمريكا الازدهار والراحة".

