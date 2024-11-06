النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 (لحظة بلحظة)

كتب- محمود عبدالرحمن:

بدأت عمليات فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 في جميع الولايات، في سباق انتخابي يُعدّ الأشد ترقبًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وكامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، المرشحة الديمقراطية.

وحتى الآن، أظهرت نتائج الفرز تقدم المرشح الجمهوري ترامب الذي حصل على 95 صوتًا في المجمع الانتخابي، في حين حصلت نائبة الرئيس كامالا هاريس على 35 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ويعد المجمع الانتخابي نظام يستخدم في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار الرئيس ونائبه، إذ يتكون من مجموعة من المندوبين الذين يُنتخبون من قبل الولايات الأمريكية.

وفي كل ولاية تعطي عددًا معينًا من الأصوات الانتخابية بناءً على عدد سكانها، وتُمنح هذه الأصوات للمرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات في تلك الولاية (في معظم الولايات).

وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل من أصل 538.

ويعتبر المجمع الانتخابي هو الذي يقرر رسميًا من سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، رغم أن المواطنين يصوتون لاختيار المندوبين في الانتخابات العامة.

في هذه التغطية، نوافيكم لحظة بلحظة بالنتائج الأولية للانتخابات بناءً على البيانات الرسمية.

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