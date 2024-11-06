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الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ترامب يحسم في 10 ولايات وهاريس في 8

04:10 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

ترامب

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وكالات

تغلب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في 10 ولايات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحصد ترامب النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في ولايات (ألاباما، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فيرجينيا الغربية، أركنساس).

وفي ولاية ألاباما، حصد ترامب 66.9% من أصوات الناخبين، مقابل 32.5 لهاريس.

فيما نال المرشح الجمهوري تأييد 55.8% من أصوات الناخبين في ولاية فلوريدا، مقابل 43.1% لهاريس.

وصوّت 62.3% من الناخبين في ولاية إنديانا لصالح ترامب، مقابل 35.8% لصالح المرشحة الديمقراطية.

وفي ولاية كنتاكي، حصد ترامب أصوات 62.5% من الناخبين، بينما حصلت هاريس على 35.7%.

بينما صوّت 53.7% من الناخبين في ولاية ميسوري لصالح ترامب، في مقابل 45.5%.

واكتسح ترامب منافسته الديمقراطية في ولاية أوكلاهوما بالحصول على 72.2% من أصوات الناخبين، في مقابل 26.6% لهاريس.

وفي كارولينا الجنوبية، صوّت 59% من الناخبين لصالح ترامب، مقابل 39.8% لصالح هاريس.

وفي تينيسي، أيّد 76% من الناخبين المرشح الجمهوري، مقابل 23.2% لهاريس.

وصوّت 67% من الناخبين في فيرجينيا الشمالية لصالح ترامب، مقابل 30.9% لصالح هاريس.

في المقابل، تغلبت هاريس على ترامب في 8 ولايات وهي (ميريلاند، فيرمونت، ماساتشوستس، ديلاوير، كونتاكت، نيوجيرسي، إلينوي، آيلاند).

وعلى مستوى الأصوات في التجمع الانتخابي، حصل ترامب على 101، فيما حصلت هاريس على 71 صوتا.

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