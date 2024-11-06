لماذا تمتلك ولاية كاليفورنيا وحدها أكثر الأصوات بالانتخابات الأمريكية؟

القاهرة - (مصراوي):

حتى الآن لم يحسم أي من دونالد ترامب وكامالا هاريس أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأصوات في ولاية كاليفورنيا والتي تعد أكثر الولايات التي تمتلك أصواتًا في المجمع الانتخابي.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا انتخابيًا فريدًا ولا يوجد مثيل له بالعالم، إذ تنقسم عملية انتخاب رئيس البلاد إلى مرحلتين، الأولى تكون من خلال تصويت شعبي مباشر عبر صناديق الاقتراع.

أما المرحلة الثانية تكون من خلال ترشيح المجمع الانتخابي والذي يتكون من 538 مصوتًا، وتتوزع أصوات المجمع على الولايات الـ50 وفقًا للتعداد السكاني لكل ولاية.

ويتطلب للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكي أن يحصل المرشح الأوفر حظًا على 270 صوتًا فأكثر من إجمالي أصوات المجمع الانتخابي التي تمثل الولايات الخمسين.

وتحظى ولاية كاليفورنيا التي تقع في أقصى الجنوب الغربي للولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي بواقع 54 صوتًا، وتليها في المركز الثاني ولاية تكساس بـ40 صوتًا، وثالثًا فلوريدا التي يخصص لها 30 صوتًا.

يأتي ذلك في حين أن ولاية مثل ألاسكا لا تمتلك سوى ثلاث أصوات بالرغم من أنها تعد أكبر الولايات الأمريكية من حيث المساحة بأكثر من مليون و700 ألف كيلومترًا مربعًا، إلا أنها الأقل في عدد السكان.

وبالمثل تمتلك ولاية داكوتا الشمالية ثلاثة أصوات فقط بالمجمع الانتخابي، فيما تمتلك جزر ولاية هاواي أربعة أصوات من أصل 538 صوتًا بالمجمع الانتخابي.

وكانت انتخابات الرئاسة الحالية الأكثر تنافسية واستقطابًا بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفعل التقارب في الأرقام بين كليهما.

وتشير النتائج الأولية إلى حصول دونالد ترامب على 188 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 99 صوتًا لصالح كامالا هاريس، بيد أن هذه النتائج غير حاسمة حيث تتواصل عمليات فرز الأصوات.