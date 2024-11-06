الانتخابات الأمريكية.. ترامب يحسم في 20 ولاية وهاريس تتخلف بـ9 فقط

وكالات

حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، السباق الانتخابي على الرئاسة الأمريكية في 19 ولاية، بينما يتقدم في النتائج الأولية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في 9 ولايات.

في المقابل، تغلّبت هاريس على ترامب في 9 ولايات بشكل نهائي، فيما تتقدم على المرشح الجمهوري في 5 ولايات بالنتائج الأولية.

وحصد ترامب النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في ولايات (ألاباما، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فيرجينيا الغربية، أركنساس، داكوتا الشمالية، وايمن، داكوتا الجنوبية، أوهايو، تكساس، ميسيسيبي، لويزيانا، مونتانا، يوتا).

وبينما لا تزال عمليات الفرز جارية في بعض الولايات، يتقدم ترامب في النتائج الأولية في 9 ولايات أبرزها (جورجيا – كارولينا الشمالية- فيرجينيا- مينيسوتا).

على الجانب الآخر، تغلبت هاريس على ترامب في 9 ولايات وهي (ميريلاند، فيرمونت، ماساتشوستس، ديلاوير، كونتاكت، نيوجيرسي، إلينوي، آيلاند، نيويورك).

كذلك، تتقدم هاريس في النتائج الأولية على ترامب في 4 ولايات (نيوهامبشاير، أيوا، كولورادو، ميشيجان).