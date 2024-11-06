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الجمهوريون يتقدمون على الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس الأمريكي

03:55 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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القاهرة - (مصراوي):

أغلقت منذ قليل مراكز الاقتراع بغالبية الولايات الأمريكية للتصويت بانتخابات الكونجرس الأمريكي بغرفتيه "النواب والشيوخ"، والتي تتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتشير عمليات الفرز الأولى إلى وصول عدد مقاعد الجمهوريين بمجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا مقابل 31 مقعدًا للديمقراطيين من أصل 100 مقعد هي إجمالي مقاعد المجلس.

وفي مجلس النواب يتقدم الجمهوريون أيضًا حيث حصلوا حتى الآن على 35 مقعدًا من أصل 435 مقعدًا، فيما حصل الديمقراطيون إلى الآن على 16 مقعدًا.

ويختار الناخبون الأمريكيون في الانتخابات الحالية جميع أعضاء مجلس النواب والذي يتم تجديد أعضائه كل عامين، بينما ينتخب نحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ والذي يمتد إلى ست سنوات.

ويرى خبراء أن نتائج انتخابات الكونجرس ستؤثر على مصير رئيس الولايات المتحدة الجديد، إذ أن نيل الجمهوريون أغلبية الكونجرس حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالرئاسة سيحول دون ممارستها مهامها وبالعكس في حال فوز ترامب.

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