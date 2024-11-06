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نتائج أولية: ترامب يحصد 230 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 209 لهاريس

07:18 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

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القاهرة- مصراوي

يتقدم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب حتى اللحظة على مرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في مجموع أصوات المجمع الانتخابي.

وحسب النتائج الأولية، فقد حصد ترامب 230 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 209 صوتًا لكامالا هاريس، ويجب على الفائز بكرسي البيت الأبيض الوصول إلى 270 صوتًا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا التي لم تنته فيها عمليات الاقتراع.

ويتقدم ترامب في 6 من أصل سبع ولايات متأرجحة وهي (بنسلفانيا وويسكنسن وجورجيا ونورث كارولينا وأريزونا وميشيغان).

وحسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، السباق الانتخابي على الرئاسة الأمريكية في 23 ولاية، بينما يتقدم في النتائج الأولية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في 7 ولايات.

في المقابل، تغلّبت هاريس على ترامب في 13 ولاية بشكل نهائي، فيما تتقدم على المرشح الجمهوري في 5 ولايات بالنتائج الأولية.

وحصد ترامب النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في ولايات أبرزها (ألاباما، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فيرجينيا الغربية، أركنساس، داكوتا الشمالية، وايمن، داكوتا الجنوبية، أوهايو، تكساس، ميسيسيبي، لويزيانا، مونتانا، يوتا).

على الجانب الآخر، تغلبت هاريس على ترامب في 13 ولايات أبرزها (ميريلاند، فيرمونت، ماساتشوستس، ديلاوير، كونتاكت، نيوجيرسي، إلينوي، آيلاند، نيويورك، كاليفورنيا، واشنطن).

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