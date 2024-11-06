الانتخابات الأمريكية.. هاريس تتقدم في ولاية كاليفورنيا صاحبة أعلى الأصوات

القاهرة- مصراوي

تقدمت مرشح الحزب الديموقراطي كامالا هاريس في ولاية كاليفورنيا صاحبة أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي الأمريكي، لتحصل كامالا على 54 صوتًا من الولاية، لتصل إلى 179 صوتًا مقابل 214 صوتًا لترامب.

فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا التي لم تنته فيها عمليات الاقتراع.

ويتقدم ترامب في 6 من أصل سبع ولايات متأرجحة وهي (بنسلفانيا وويسكنسن وجورجيا ونورث كارولينا وأريزونا وميشيغان).

وتشير التقارير إلى تقدم ترامب في ولاية جورجيا بنسبة 90% من أصوات الناخبين.

‏وذكرت تقارير أنه بعد فرز نحو 91 مليون صوت من الناخبين الأمريكيين، حصل ترامب على 52.5% منهان بينما حصدت هاريس 46.3%.

وحسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، السباق الانتخابي على الرئاسة الأمريكية في 22 ولاية، بينما يتقدم في النتائج الأولية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في 7 ولايات.

في المقابل، تغلّبت هاريس على ترامب في 11 ولايات بشكل نهائي، فيما تتقدم على المرشح الجمهوري في 4 ولايات بالنتائج الأولية.

وحصد ترامب النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في ولايات أبرزها (ألاباما، فلوريدا، إنديانا، كنتاكي، ميسوري، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تينيسي، فيرجينيا الغربية، أركنساس، داكوتا الشمالية، وايمن، داكوتا الجنوبية، أوهايو، تكساس، ميسيسيبي، لويزيانا، مونتانا، يوتا).

على الجانب الآخر، تغلبت هاريس على ترامب في 11 ولايات أبرزها (ميريلاند، فيرمونت، ماساتشوستس، ديلاوير، كونتاكت، نيوجيرسي، إلينوي، آيلاند، نيويورك).

كذلك، تتقدم هاريس في النتائج الأولية على ترامب في 4 ولايات .

وبناء على ذلك، فقد حصد المرشح الجمهوري على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصلت هاريس حتى الآن على 179 صوتا حتى اللحظة.