ترامب: إذا فزت بولاية بنسلفانيا سأفوز بالصفقة بأكملها

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس السابق دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا، فسيفوز "بكل الصفقة". جاء ذلك خلال اتصاله ببرنامج إذاعي في فيلادلفيا، حيث حث الناخبين الجمهوريين على البقاء في طوابير التصويت وعدم المغادرة.

قال ترامب في برنامج Rich Zeoli Show على إذاعة Talk Radio 1210 WPHT في فيلادلفيا: "إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، سنفوز بكل الصفقة".

وتابع ترامب: "سنجعل هذا البلد أكبر من أي وقت مضى، لكن عليك أن تبقى في الصف. ولا تدعهم يبطئون في الكرة. لديك حق قانوني مطلق وتحصل على هذا التصويت لأننا إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، وإذا فزنا بالكومنولث القديم الجيد، فسنفوز بكل شيء. وقال ترامب "نفوز بكل شيء".

انتهت منذ قليل عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية 2025 في عدد من الولايات وفي مقدمتها ولايتي إنديانا وكنتاكي.

ومع انطلاق عملية فرز الأصوات تفيد المؤشرات الأولية بتقدم دونالد ترامب في ولاية "إنديانا" الجمهورية بامتياز بنسبة 62% مقابل 37% لهاريس بعد فرز 15 بالمئة من الأصوات.

ويتقدم ترامب في ولاية "كنتاكي" والتي تعد من الولايات التي يعتمد عليها الجمهوريون أيضًا، يتقدم فيها المرشح الجمهوري بنسبة 71% مقابل 27% بعد فرز 10 بالمئة من الأصوات.

وبالرغم من عدم الانتهاء من فرز كل الأصوات، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، دونالد ترامب بولايتي "إنديانا وكنتاكي" واقتناصه 19 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وبالرغم من تفاؤل مناصري دونالد ترامب بتقدمه في هاتين الولايتين إلا أن البعض يستعيد المشهد في انتخابات عام 2020، والتي فاز خلالها ترامب بالولايتين ذاتهما على الصعيد الشعبي إلا أن المجمع الانتخابي منح أصوات الولايتين للمرشح الديمقراطي أنذاك جو بايدن.